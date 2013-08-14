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Номер извещения
31300462244
Уникальный номер закупки
13-2.2-1842
Наименование закупки
Поставка запасных частей к АТС SI-2000 Iskra
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.07.2013 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-52-89
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
M.Karaseva@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карасева Марина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка запасных частей к АТС SI-2000 Iskra
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 08:45 GMT +314.08.2013 08:4514.08.2013 08:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300462244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к АТС SI-2000 IskraНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 09:0014.08.2013 09:0014.08.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300462244Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к АТС SI-2000 IskraНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300462244Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к АТС SI-2000 IskraНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к АТС SI-2000 Iskra
Начальная цена
2 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
32.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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