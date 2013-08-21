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Номер извещения
31300466142
Уникальный номер закупки
13-2.1-6064
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей марок Урал-Ивеко
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.07.2013 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-55-86
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
O.Telitsina@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Телицына Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Урал-Ивеко
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2013 11:00 GMT +321.08.2013 11:0021.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300466142Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Урал-ИвекоНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 11:0021.08.2013 11:0021.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300466142Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Урал-ИвекоНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300466142Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Урал-ИвекоНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки Урал-Ивеко
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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