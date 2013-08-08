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Номер извещения
31300462452
Уникальный номер закупки
13_2.3_0085
Наименование закупки
Выполнение работ по обследованию участков действующих магистральных трубопроводов в местах пересечения с проектируемым объектом при реализации проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) и временных врезок объекта в действующие трубопроводы для нужд ОАО «Гипроспецгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.07.2013 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по обследованию участков действующих магистральных трубопроводов в местах пересечения с проектируемым объектом при реализации проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) и временных врезок объекта в действующие трубопроводы для нужд ОАО «Гипроспецгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.08.2013 12:00 GMT +308.08.2013 12:0008.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300462452Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обследованию участков действующих магистральных трубопроводов в местах пересечения с проектируемым объектом при реализации проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) и временных врезок объекта в действующие трубопроводы для нужд ОАО «Гипроспецгаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 14:1509.08.2013 14:1509.08.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300462452Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по обследованию участков действующих магистральных трубопроводов в местах пересечения с проектируемым объектом при реализации проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) и временных врезок объекта в действующие трубопроводы для нужд ОАО «Гипроспецгаз»Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:5919.08.2013 23:5919.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300462452Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обследованию участков действующих магистральных трубопроводов в местах пересечения с проектируемым объектом при реализации проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) и временных врезок объекта в действующие трубопроводы для нужд ОАО «Гипроспецгаз»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 23:5919.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300462452Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обследованию участков действующих магистральных трубопроводов в местах пересечения с проектируемым объектом при реализации проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) и временных врезок объекта в действующие трубопроводы для нужд ОАО «Гипроспецгаз»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по обследованию участков действующих магистральных трубопроводов в местах пересечения с проектируемым объектом при реализации проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) и временных врезок объекта в действующие трубопроводы для нужд ОАО «Гипроспецгаз»
Начальная цена
57 665 932,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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