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Номер извещения
31300462125
Уникальный номер закупки
13_2.1_5515
Наименование закупки
Право на заключение договора поставки оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.07.2013 09:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kio@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесников Игорь Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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Право на заключение Договора поставки вычислительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 17:00 GMT +320.08.2013 17:0020.08.2013 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300462125Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение Договора поставки вычислительной техникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 17:0520.08.2013 17:0520.08.2013 17:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300462125Дата и время вскрытия заявок Право на заключение Договора поставки вычислительной техникиМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 15:0030.08.2013 15:0030.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300462125Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора поставки вычислительной техникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение Договора поставки вычислительной техники
Начальная цена
2 674 916,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.48.15
Документация лота
Право на заключение Договора на поставку ноутбуков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 17:00 GMT +320.08.2013 17:0020.08.2013 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300462125Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение Договора на поставку ноутбуковМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 17:0520.08.2013 17:0520.08.2013 17:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300462125Дата и время вскрытия заявок Право на заключение Договора на поставку ноутбуковМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 15:0030.08.2013 15:0030.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300462125Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора на поставку ноутбуковМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение Договора на поставку ноутбуков
Начальная цена
65 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право на заключение Договора на поставку многофункциональных устройств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 17:00 GMT +320.08.2013 17:0020.08.2013 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300462125Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение Договора на поставку многофункциональных устройствМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 17:0520.08.2013 17:0520.08.2013 17:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300462125Дата и время вскрытия заявок Право на заключение Договора на поставку многофункциональных устройствМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 15:0030.08.2013 15:0030.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300462125Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора на поставку многофункциональных устройствМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение Договора на поставку многофункциональных устройств
Начальная цена
1 129 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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