Лот 1

Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектами ОАО «Газпром» - ПРС10 п. Белозерный; Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - газопровод-отвод к ГРС Геленджика в Абинском районе; Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - ВЛ10 к ГРС х. Победа; Проведение комплекса работ по технической инвентаризации и постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»