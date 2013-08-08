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Номер извещения
31300456155
Уникальный номер закупки
13_2.1_4300
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектами ОАО «Газпром» ; Проведение комплекса работ по технической инвентаризации и постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2013 17:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектами ОАО «Газпром» - ПРС10 п. Белозерный; Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - газопровод-отвод к ГРС Геленджика в Абинском районе; Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - ВЛ10 к ГРС х. Победа; Проведение комплекса работ по технической инвентаризации и постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.08.2013 12:00 GMT +308.08.2013 12:0008.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300456155Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектами ОАО «Газпром» - ПРС10 п. Белозерный; Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - газопровод-отвод к ГРС Геленджика в Абинском районе; Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - ВЛ10 к ГРС х. Победа; Проведение комплекса работ по технической инвентаризации и постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 14:0509.08.2013 14:0509.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300456155Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектами ОАО «Газпром» - ПРС10 п. Белозерный; Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - газопровод-отвод к ГРС Геленджика в Абинском районе; Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - ВЛ10 к ГРС х. Победа; Проведение комплекса работ по технической инвентаризации и постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:5919.08.2013 23:5919.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300456155Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектами ОАО «Газпром» - ПРС10 п. Белозерный; Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - газопровод-отвод к ГРС Геленджика в Абинском районе; Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - ВЛ10 к ГРС х. Победа; Проведение комплекса работ по технической инвентаризации и постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 23:5919.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300456155Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектами ОАО «Газпром» - ПРС10 п. Белозерный; Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - газопровод-отвод к ГРС Геленджика в Абинском районе; Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - ВЛ10 к ГРС х. Победа; Проведение комплекса работ по технической инвентаризации и постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектами ОАО «Газпром» - ПРС10 п. Белозерный; Выполнение кадастровых работ по формированию границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - газопровод-отвод к ГРС Геленджика в Абинском районе; Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков под объектом ОАО «Газпром» - ВЛ10 к ГРС х. Победа; Проведение комплекса работ по технической инвентаризации и постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества ОАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Начальная цена
9 336 210,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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