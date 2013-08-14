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Номер извещения
31300455379
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка канцтоваров для нужд Хабаровского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2013 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-56
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Геращенко Денис Михайлович
Место рассмотрения предложений
Томск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцтоваров для нужд Хабаровского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 07:00 GMT +314.08.2013 07:0014.08.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300455379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваров для нужд Хабаровского ЛПУМГТомск
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 12:0014.08.2013 12:0014.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300455379Дата и время вскрытия заявок Поставка канцтоваров для нужд Хабаровского ЛПУМГТомск
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 20:5913.09.2013 20:5913.09.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300455379Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваров для нужд Хабаровского ЛПУМГТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцтоваров для нужд Хабаровского ЛПУМГ
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
52.47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1200
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