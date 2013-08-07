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Номер извещения
31300454976
Уникальный номер закупки
13-2.3-0171
Наименование закупки
Разработка основных разделов проектной документации по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ". (701/ВНИИГ/13-2.3-0171/25.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2013 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка основных разделов проектной документации по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ". Приемо-сдаточный пункт, в том числе разработку разделов "Автоматизация технологических процессов", "Метрологическое обеспечение", "Электромагнитная совместимость", "Внешнее электроснабжение", "Строительство поглощающих и наблюдательных скважин", "Инженерная защита ПСП", "Термостабилизация грунтов ПСП", "Геотехнический мониторинг ПСП", "Основания и фундаменты ПСП", "Декларация промышленной безопасности", "ИТМ ГО и ЧС", "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", "Анализ патентной чистоты созданных и/или рекомендованных к использованию технических и технологических решений", "Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объекта", "Перечень мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ", в том числе разработка технической части конкурсной документации,
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 12:00 GMT +307.08.2013 12:0007.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300454976Дата и время окончания срока приема заявок Разработка основных разделов проектной документации по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ". Приемо-сдаточный пункт, в том числе разработку разделов "Автоматизация технологических процессов", "Метрологическое обеспечение", "Электромагнитная совместимость", "Внешнее электроснабжение", "Строительство поглощающих и наблюдательных скважин", "Инженерная защита ПСП", "Термостабилизация грунтов ПСП", "Геотехнический мониторинг ПСП", "Основания и фундаменты ПСП", "Декларация промышленной безопасности", "ИТМ ГО и ЧС", "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", "Анализ патентной чистоты созданных и/или рекомендованных к использованию технических и технологических решений", "Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объекта", "Перечень мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ", в том числе разработка технической части конкурсной документации,Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.08.2013 14:1508.08.2013 14:1508.08.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300454976Дата и время вскрытия заявок Разработка основных разделов проектной документации по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ". Приемо-сдаточный пункт, в том числе разработку разделов "Автоматизация технологических процессов", "Метрологическое обеспечение", "Электромагнитная совместимость", "Внешнее электроснабжение", "Строительство поглощающих и наблюдательных скважин", "Инженерная защита ПСП", "Термостабилизация грунтов ПСП", "Геотехнический мониторинг ПСП", "Основания и фундаменты ПСП", "Декларация промышленной безопасности", "ИТМ ГО и ЧС", "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", "Анализ патентной чистоты созданных и/или рекомендованных к использованию технических и технологических решений", "Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объекта", "Перечень мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ", в том числе разработка технической части конкурсной документации,Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 17:0019.08.2013 17:0019.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300454976Подведение итогов не позднее Разработка основных разделов проектной документации по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ". Приемо-сдаточный пункт, в том числе разработку разделов "Автоматизация технологических процессов", "Метрологическое обеспечение", "Электромагнитная совместимость", "Внешнее электроснабжение", "Строительство поглощающих и наблюдательных скважин", "Инженерная защита ПСП", "Термостабилизация грунтов ПСП", "Геотехнический мониторинг ПСП", "Основания и фундаменты ПСП", "Декларация промышленной безопасности", "ИТМ ГО и ЧС", "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", "Анализ патентной чистоты созданных и/или рекомендованных к использованию технических и технологических решений", "Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объекта", "Перечень мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ", в том числе разработка технической части конкурсной документации,Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 17:0019.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300454976Подведение итогов не позднее Разработка основных разделов проектной документации по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ". Приемо-сдаточный пункт, в том числе разработку разделов "Автоматизация технологических процессов", "Метрологическое обеспечение", "Электромагнитная совместимость", "Внешнее электроснабжение", "Строительство поглощающих и наблюдательных скважин", "Инженерная защита ПСП", "Термостабилизация грунтов ПСП", "Геотехнический мониторинг ПСП", "Основания и фундаменты ПСП", "Декларация промышленной безопасности", "ИТМ ГО и ЧС", "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", "Анализ патентной чистоты созданных и/или рекомендованных к использованию технических и технологических решений", "Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объекта", "Перечень мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ", в том числе разработка технической части конкурсной документации,Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка основных разделов проектной документации по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ". Приемо-сдаточный пункт, в том числе разработку разделов "Автоматизация технологических процессов", "Метрологическое обеспечение", "Электромагнитная совместимость", "Внешнее электроснабжение", "Строительство поглощающих и наблюдательных скважин", "Инженерная защита ПСП", "Термостабилизация грунтов ПСП", "Геотехнический мониторинг ПСП", "Основания и фундаменты ПСП", "Декларация промышленной безопасности", "ИТМ ГО и ЧС", "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", "Анализ патентной чистоты созданных и/или рекомендованных к использованию технических и технологических решений", "Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объекта", "Перечень мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ", в том числе разработка технической части конкурсной документации,
Начальная цена
74 828 063,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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