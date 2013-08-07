Лот 1

Разработка основных разделов проектной документации по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ". Приемо-сдаточный пункт, в том числе разработку разделов "Автоматизация технологических процессов", "Метрологическое обеспечение", "Электромагнитная совместимость", "Внешнее электроснабжение", "Строительство поглощающих и наблюдательных скважин", "Инженерная защита ПСП", "Термостабилизация грунтов ПСП", "Геотехнический мониторинг ПСП", "Основания и фундаменты ПСП", "Декларация промышленной безопасности", "ИТМ ГО и ЧС", "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства", "Анализ патентной чистоты созданных и/или рекомендованных к использованию технических и технологических решений", "Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объекта", "Перечень мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" по объекту "Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-Пэ", в том числе разработка технической части конкурсной документации,