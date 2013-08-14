www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300454794
Уникальный номер закупки
13_2.1_5563
Наименование закупки
Оказание услуг по сервисному обслуживанию и технической поддержке аппаратных средств центра обработки данных производства фирмы «Sun Microsystems» для Сургутского ЗСК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2013 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-25-34
Факс
--
Адрес электронной почты
NovoselovAV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новоселов Андрей Валерьянович
Место рассмотрения предложений
Сургут
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сервисному обслуживанию и технической поддержке аппаратных средств центра обработки данных производства фирмы «Sun Microsystems» для Сургутского ЗСК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 10:00 GMT +314.08.2013 10:0014.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300454794Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и технической поддержке аппаратных средств центра обработки данных производства фирмы «Sun Microsystems» для Сургутского ЗСКСургут
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 12:0014.08.2013 12:0014.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300454794Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сервисному обслуживанию и технической поддержке аппаратных средств центра обработки данных производства фирмы «Sun Microsystems» для Сургутского ЗСКСургут
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300454794Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию и технической поддержке аппаратных средств центра обработки данных производства фирмы «Sun Microsystems» для Сургутского ЗСКСургут
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300454794Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному обслуживанию и технической поддержке аппаратных средств центра обработки данных производства фирмы «Sun Microsystems» для Сургутского ЗСКСургут
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию и технической поддержке аппаратных средств центра обработки данных производства фирмы «Sun Microsystems» для Сургутского ЗСК
Начальная цена
3 209 919,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
72.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.