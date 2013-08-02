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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300455015
Уникальный номер закупки
13_2.2_1820
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2013 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 430-88-63
Факс
Адрес электронной почты
kuznetsova@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елизавета Владимировна
Место рассмотрения предложений
Проспект Вернадского д. 41 стр. 1, г. Москва, РФ, 119415
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.08.2013 15:00 GMT +302.08.2013 15:0002.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300455015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехникиПроспект Вернадского д. 41 стр. 1, г. Москва, РФ, 119415
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 15:0002.08.2013 15:0002.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300455015Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехникиПроспект Вернадского д. 41 стр. 1, г. Москва, РФ, 119415
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 15:0009.08.2013 15:0009.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300455015Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехникиПроспект Вернадского д. 41 стр. 1, г. Москва, РФ, 119415
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники
Начальная цена
820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
30.02
Кол-во: 238
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