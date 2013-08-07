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Номер извещения
31300459858
Уникальный номер закупки
13_2.1_3129
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению в 2013 году новогодней полиграфической продукции в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.07.2013 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
M.Rychkova@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рычкова Мария Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по изготовлению в 2013 году новогодней полиграфической продукции в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 15:00 GMT +307.08.2013 15:0007.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300459858Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению в 2013 году новогодней полиграфической продукции в ассортиментеМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.08.2013 10:3008.08.2013 10:3008.08.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300459858Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению в 2013 году новогодней полиграфической продукции в ассортиментеМосква
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 15:0019.08.2013 15:0019.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300459858Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению в 2013 году новогодней полиграфической продукции в ассортиментеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению в 2013 году новогодней полиграфической продукции в ассортименте
Начальная цена
1 530 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
22.2
Документация лота
Кол-во: 5700
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