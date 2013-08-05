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Номер извещения
31300451245
Уникальный номер закупки
13_2.2_1547
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку комплектующих изделий вертолета типа Ми-8 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.07.2013 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-54-15
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
legchenkov.mv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Легченков Максим Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка автопилота и комплектующих изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2013 15:00 GMT +305.08.2013 15:0005.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300451245Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автопилота и комплектующих изделийМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.08.2013 12:0006.08.2013 12:0006.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300451245Дата и время вскрытия заявок Поставка автопилота и комплектующих изделийМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 12:0006.09.2013 12:0006.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300451245Подведение итогов не позднее Поставка автопилота и комплектующих изделийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автопилота и комплектующих изделий
Начальная цена
8 289 025,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
35.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 33
Поставка авиагоризонта и комплектующих изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2013 15:00 GMT +305.08.2013 15:0005.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300451245Дата и время окончания срока приема заявок Поставка авиагоризонта и комплектующих изделийМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.08.2013 12:0006.08.2013 12:0006.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300451245Дата и время вскрытия заявок Поставка авиагоризонта и комплектующих изделийМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 12:0006.09.2013 12:0006.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300451245Подведение итогов не позднее Поставка авиагоризонта и комплектующих изделийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка авиагоризонта и комплектующих изделий
Начальная цена
1 297 430,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
35.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Поставка агрегатов АиРЭО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2013 15:00 GMT +305.08.2013 15:0005.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300451245Дата и время окончания срока приема заявок Поставка агрегатов АиРЭО Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.08.2013 12:0006.08.2013 12:0006.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300451245Дата и время вскрытия заявок Поставка агрегатов АиРЭО Москва
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 12:0006.09.2013 12:0006.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300451245Подведение итогов не позднее Поставка агрегатов АиРЭО Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка агрегатов АиРЭО
Начальная цена
2 642 260,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
35.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
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