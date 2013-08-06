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Номер извещения
31300450367
Уникальный номер закупки
13-2.2-0893
Наименование закупки
Поставка материалов и запасных частей для ремонта ПС (экипажной части) для нужд ООО «Газпромтранс» № 692/ГТранс/13-2.2-0893/23.07.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2013 18:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Запасные части (аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, рама боковая, балка надрессорная)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.08.2013 12:00 GMT +306.08.2013 12:0006.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300450367Дата и время окончания срока приема заявок запасные части (аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, рама боковая, балка надрессорная)Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 14:1007.08.2013 14:1007.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300450367Дата и время вскрытия заявок запасные части (аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, рама боковая, балка надрессорная)Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 21:3030.08.2013 21:3030.08.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300450367Подведение итогов не позднее запасные части (аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, рама боковая, балка надрессорная)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части (аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, рама боковая, балка надрессорная)
Начальная цена
45 588 265,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Запасные части (автосцепка СА-3, аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, балка надрессорная, рама боковая, хомут тяговый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.08.2013 12:00 GMT +306.08.2013 12:0006.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300450367Дата и время окончания срока приема заявок запасные части (автосцепка СА-3, аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, балка надрессорная, рама боковая, хомут тяговый)Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 14:1007.08.2013 14:1007.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300450367Дата и время вскрытия заявок запасные части (автосцепка СА-3, аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, балка надрессорная, рама боковая, хомут тяговый)Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 21:3030.08.2013 21:3030.08.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300450367Подведение итогов не позднее запасные части (автосцепка СА-3, аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, балка надрессорная, рама боковая, хомут тяговый)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части (автосцепка СА-3, аппарат поглощающий в сборе типа Ш2В-90, балка надрессорная, рама боковая, хомут тяговый)
Начальная цена
45 409 338,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Запасные части (аппарат поглощающий эластомерный класс Т2, Т3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.08.2013 12:00 GMT +306.08.2013 12:0006.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300450367Дата и время окончания срока приема заявок запасные части (аппарат поглощающий эластомерный класс Т2, Т3)Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 14:1007.08.2013 14:1007.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300450367Дата и время вскрытия заявок запасные части (аппарат поглощающий эластомерный класс Т2, Т3)Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 21:3030.08.2013 21:3030.08.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300450367Подведение итогов не позднее запасные части (аппарат поглощающий эластомерный класс Т2, Т3)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части (аппарат поглощающий эластомерный класс Т2, Т3)
Начальная цена
79 002 396,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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