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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300450371
Уникальный номер закупки
13-2.2-1907
Наименование закупки
Поставка специальной техники Лизинговой компании для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2013 18:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Автотехника на шасси КАМАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 12:00 GMT +319.08.2013 12:0019.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300450371Дата и время окончания срока приема заявок автотехника на шасси КАМАЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 14:3020.08.2013 14:3020.08.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300450371Дата и время вскрытия заявок автотехника на шасси КАМАЗМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 23:3030.08.2013 23:3030.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300450371Подведение итогов не позднее автотехника на шасси КАМАЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автотехника на шасси КАМАЗ
Начальная цена
375 632 286,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Бульдозеры и экскаваторы Caterpillar
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 12:00 GMT +319.08.2013 12:0019.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300450371Дата и время окончания срока приема заявок бульдозеры и экскаваторы CaterpillarМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 14:3020.08.2013 14:3020.08.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300450371Дата и время вскрытия заявок бульдозеры и экскаваторы CaterpillarМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 23:3030.08.2013 23:3030.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300450371Подведение итогов не позднее бульдозеры и экскаваторы CaterpillarМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бульдозеры и экскаваторы Caterpillar
Начальная цена
53 105 999,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Бульдозеры ЧТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 12:00 GMT +319.08.2013 12:0019.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300450371Дата и время окончания срока приема заявок бульдозеры ЧТЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 14:3020.08.2013 14:3020.08.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300450371Дата и время вскрытия заявок бульдозеры ЧТЗМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 23:3030.08.2013 23:3030.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300450371Подведение итогов не позднее бульдозеры ЧТЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бульдозеры ЧТЗ
Начальная цена
30 900 096,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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