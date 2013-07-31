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Номер извещения
31300451294
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка принтеров, многофункциональных устройств и расходных материалов к ним для нужд ООО «Газпром инвестпроект»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.07.2013 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Контактный телефон
+7 499 580-00-63
Факс
+7 812 445-19-35
Адрес электронной почты
zakharov@gazprominvestproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка принтеров, многофункциональных устройств и расходных материалов к ним для нужд ООО «Газпром инвестпроект»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2013 12:00 GMT +331.07.2013 12:0031.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300451294Дата и время окончания срока приема заявок Поставка принтеров, многофункциональных устройств и расходных материалов к ним для нужд ООО «Газпром инвестпроект»Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2013 12:0031.07.2013 12:0031.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300451294Дата и время вскрытия заявок Поставка принтеров, многофункциональных устройств и расходных материалов к ним для нужд ООО «Газпром инвестпроект»Москва
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 15:0009.08.2013 15:0009.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300451294Подведение итогов не позднее Поставка принтеров, многофункциональных устройств и расходных материалов к ним для нужд ООО «Газпром инвестпроект»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка принтеров, многофункциональных устройств и расходных материалов к ним для нужд ООО «Газпром инвестпроект»
Начальная цена
588 235,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром инвестпроект»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Отсутствуют
51.70
Документация лота
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