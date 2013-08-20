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Номер извещения
31300450037
Уникальный номер закупки
13-2.2-1803
Наименование закупки
Поставка оборудования газоочистного и пылеулавливающего (комплекты фильтроэлементов очистки газа) для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» (№ 683/ТГСаратов/13-2.2-1803/23.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2013 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
D.A.Kozlov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка оборудования газоочистного и пылеулавливающего (комплекты фильтроэлементов очистки газа) для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 12:00 GMT +320.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300450037Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования газоочистного и пылеулавливающего (комплекты фильтроэлементов очистки газа) для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов». Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 14:4021.08.2013 14:4021.08.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300450037Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования газоочистного и пылеулавливающего (комплекты фильтроэлементов очистки газа) для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов». Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 20:3020.09.2013 20:3020.09.2013 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300450037Подведение итогов не позднее Поставка оборудования газоочистного и пылеулавливающего (комплекты фильтроэлементов очистки газа) для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов». Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования газоочистного и пылеулавливающего (комплекты фильтроэлементов очистки газа) для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Начальная цена
50 937 191,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Отсутствуют
51.65.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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