www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300454826
Уникальный номер закупки
13-2.1-5425
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по двум объектам ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». (688/ТГСПБ/13-2.1-5425/25.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.07.2013 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнить - проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения вневедомственной экспертизы по объекту капитального строительства «Комплексное инженерное обеспечение площадки Псковского ЛПУМГ», а именно: выполнить изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию и получить положительное заключение вневедомственной экспертизы; - проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства «Строительство АЭИ мощностью 500 кВт на КС «Северная» для электроснабжения СН», а именно: выполнить изыскательские работы и разработать проектную и рабочую документацию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 12:00 GMT +307.08.2013 12:0007.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300454826Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить - проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения вневедомственной экспертизы по объекту капитального строительства «Комплексное инженерное обеспечение площадки Псковского ЛПУМГ», а именно: выполнить изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию и получить положительное заключение вневедомственной экспертизы; - проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства «Строительство АЭИ мощностью 500 кВт на КС «Северная» для электроснабжения СН», а именно: выполнить изыскательские работы и разработать проектную и рабочую документацию.Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.08.2013 14:0508.08.2013 14:0508.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300454826Дата и время вскрытия заявок Выполнить - проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения вневедомственной экспертизы по объекту капитального строительства «Комплексное инженерное обеспечение площадки Псковского ЛПУМГ», а именно: выполнить изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию и получить положительное заключение вневедомственной экспертизы; - проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства «Строительство АЭИ мощностью 500 кВт на КС «Северная» для электроснабжения СН», а именно: выполнить изыскательские работы и разработать проектную и рабочую документацию.Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 17:0019.08.2013 17:0019.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300454826Подведение итогов не позднее Выполнить - проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения вневедомственной экспертизы по объекту капитального строительства «Комплексное инженерное обеспечение площадки Псковского ЛПУМГ», а именно: выполнить изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию и получить положительное заключение вневедомственной экспертизы; - проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства «Строительство АЭИ мощностью 500 кВт на КС «Северная» для электроснабжения СН», а именно: выполнить изыскательские работы и разработать проектную и рабочую документацию.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 17:0019.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300454826Подведение итогов не позднее Выполнить - проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения вневедомственной экспертизы по объекту капитального строительства «Комплексное инженерное обеспечение площадки Псковского ЛПУМГ», а именно: выполнить изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию и получить положительное заключение вневедомственной экспертизы; - проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства «Строительство АЭИ мощностью 500 кВт на КС «Северная» для электроснабжения СН», а именно: выполнить изыскательские работы и разработать проектную и рабочую документацию.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнить - проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения вневедомственной экспертизы по объекту капитального строительства «Комплексное инженерное обеспечение площадки Псковского ЛПУМГ», а именно: выполнить изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию и получить положительное заключение вневедомственной экспертизы; - проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства «Строительство АЭИ мощностью 500 кВт на КС «Северная» для электроснабжения СН», а именно: выполнить изыскательские работы и разработать проектную и рабочую документацию.
Начальная цена
26 997 604,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.