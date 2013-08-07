Лот 1

Выполнить - проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения вневедомственной экспертизы по объекту капитального строительства «Комплексное инженерное обеспечение площадки Псковского ЛПУМГ», а именно: выполнить изыскательские работы, разработать проектную и рабочую документацию и получить положительное заключение вневедомственной экспертизы; - проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства «Строительство АЭИ мощностью 500 кВт на КС «Северная» для электроснабжения СН», а именно: выполнить изыскательские работы и разработать проектную и рабочую документацию.