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Номер извещения
31300450529
Уникальный номер закупки
13_2.2_1798
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку «Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(0,48)-У1», для нужд ОАО «Дальтрансгаз».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.07.2013 01:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 29-33-81
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
A.Kuznetsova@khb.gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечня 1, каб. 18.
Закупки и тендеры Услуги, связанные с производством электронных интегральных схем; отдельные операции процесса производства электронных компонентов, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка станции катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(0,48)-У1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 07:00 GMT +314.08.2013 07:0014.08.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300450529Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станции катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(0,48)-У1Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечня 1, каб. 18.
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 07:3014.08.2013 07:3014.08.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300450529Дата и время вскрытия заявок Поставка станции катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(0,48)-У1Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечня 1, каб. 18.
Подведение итогов не позднее
04.09.2013 07:3004.09.2013 07:3004.09.2013 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300450529Подведение итогов не позднее Поставка станции катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(0,48)-У1Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечня 1, каб. 18.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка станции катодной защиты НГК-ИПКЗ-Евро-2,0(0,48)-У1
Начальная цена
8 023 844,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Дальтрансгаз»
Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
32.10.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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