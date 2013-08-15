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Номер извещения
31300443622
Уникальный номер закупки
13-2.1-5412
Наименование закупки
Техническое обслуживание экскаваторов марки HITACHI
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.07.2013 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@urtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание экскаваторов марки HiTACHI
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 12:00 GMT +315.08.2013 12:0015.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300443622Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание экскаваторов марки HiTACHIЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 12:0015.08.2013 12:0015.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300443622Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание экскаваторов марки HiTACHIЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 12:0013.09.2013 12:0013.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300443622Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание экскаваторов марки HiTACHIЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание экскаваторов марки HiTACHI
Начальная цена
1 188 234,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Кол-во: 12
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