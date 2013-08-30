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Номер извещения
31300445711
Уникальный номер закупки
13_2.2_1268
Наименование закупки
Поставка медицинских расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.07.2013 06:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-22
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
market@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стоматологические материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2013 13:00 GMT +330.08.2013 13:0030.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300445711Дата и время окончания срока приема заявок Стоматологические материалыТюмень
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2013 13:0030.08.2013 13:0030.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300445711Дата и время вскрытия заявок Стоматологические материалыТюмень
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 14:0006.09.2013 14:0006.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300445711Подведение итогов не позднее Стоматологические материалыТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стоматологические материалы
Начальная цена
240 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Материалы для медицинской техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2013 13:00 GMT +330.08.2013 13:0030.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300445711Дата и время окончания срока приема заявок Материалы для медицинской техникиТюмень
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2013 13:0030.08.2013 13:0030.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300445711Дата и время вскрытия заявок Материалы для медицинской техникиТюмень
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 14:0006.09.2013 14:0006.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300445711Подведение итогов не позднее Материалы для медицинской техникиТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы для медицинской техники
Начальная цена
298 012,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лекарственные средства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2013 13:00 GMT +330.08.2013 13:0030.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300445711Дата и время окончания срока приема заявок Лекарственные средстваТюмень
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2013 13:0030.08.2013 13:0030.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300445711Дата и время вскрытия заявок Лекарственные средстваТюмень
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 14:0006.09.2013 14:0006.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300445711Подведение итогов не позднее Лекарственные средстваТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лекарственные средства
Начальная цена
337 925,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
24.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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