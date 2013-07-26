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Номер извещения
31300443439
Уникальный номер закупки
13_2.2_1743
Наименование закупки
Поставка природной питьевой воды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.07.2013 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 495 817-57-93
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Громова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка природной питьевой воды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2013 11:00 GMT +326.07.2013 11:0026.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300443439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка природной питьевой воды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2013 11:0026.07.2013 11:0026.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300443439Дата и время вскрытия заявок Поставка природной питьевой воды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз»Москва
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 11:0006.09.2013 11:0006.09.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300443439Подведение итогов не позднее Поставка природной питьевой воды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка природной питьевой воды для нужд ООО «Газпром межрегионгаз»
Начальная цена
708 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
51.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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