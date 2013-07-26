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Номер извещения
31300442355
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей в г. Москва.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2013 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 931 321-31-32
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
mevforitskaya@zapad-invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евфорицкая Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей в г. Москва.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2013 09:00 GMT +326.07.2013 09:0026.07.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300442355Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей в г. Москва.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2013 09:0026.07.2013 09:0026.07.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300442355Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей в г. Москва.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.08.2013 14:0002.08.2013 14:0002.08.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300442355Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей в г. Москва.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мойке и химчистке салона автомобилей в г. Москва.
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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