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    Главная / Торги / Поставка запчастей к автотракторной технике (9 лотов)

    Поставка запчастей к автотракторной технике (9 лотов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300448227

    Уникальный номер закупки

    13-2.2-1844

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей к автотракторной технике (9 лотов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.07.2013 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-15-81

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    O.Telitsina@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Телицына Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"Нижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"

    Начальная цена

    882 427,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"Нижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"

    Начальная цена

    513 654,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗНижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗ

    Начальная цена

    313 412,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуре

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуреНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуреНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуреНижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуреНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуре

    Начальная цена

    1 780 445,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней Нижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней

    Начальная цена

    110 372,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс" Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс" Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс" Нижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс" Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс"

    Начальная цена

    125 278,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ" Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ" Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ" Нижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ" Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ"

    Начальная цена

    154 700,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства Нижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства

    Начальная цена

    556 651,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производстваНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производстваНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производстваНижний Новгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производстваНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производства

    Начальная цена

    444 719,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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