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Номер извещения
31300448227
Уникальный номер закупки
13-2.2-1844
Наименование закупки
Поставка запчастей к автотракторной технике (9 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.07.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-15-81
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
O.Telitsina@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Телицына Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"Нижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 1. Поставка автотракторного оборудования и приборов производства ЗАО "Концерн "Прамо", ООО "Автоцентр Освар"
Начальная цена
882 427,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"Нижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 2. Поставка запчастей к а/м "Камаз"
Начальная цена
513 654,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗНижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 3. Поставка валов карданных автомобильных и запасных частей к а/м МАЗ
Начальная цена
313 412,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуре
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуреНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуреНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуреНижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуреНижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 4. Поставка запасных частей автомобилей ГАЗ, УАЗ, УралАЗ, автобусов ПАЗ, ЛиАЗ, дизельной топливной аппаратуре
Начальная цена
1 780 445,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней Нижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 5. Поставка запасных частей автомобилей ЗиЛ, пневмоаппаратуры тормозной системы и запасных части к ней
Начальная цена
110 372,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс" Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс" Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс" Нижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс" Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 6. Поставка фильтров и элементов фильтрующих автотракторных, накладок фрикционных автомобильных и тракторных производства ОАО "ЛААЗ" и ОАО "Фритекс"
Начальная цена
125 278,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ" Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ" Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ" Нижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ" Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 7. Поставка радиаторов системы охлаждения автотракторных, радиаторов отопительных автотракторных, отопителей и запасных частей к ним производства ОАО "ШААЗ"
Начальная цена
154 700,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства Нижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.08.201327.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 8. Поставка запасных частей к специальной, строительной и дорожной технике отечественного производства
Начальная цена
556 651,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 10:00 GMT +315.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300448227Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производстваНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 10:0015.08.2013 10:0015.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300448227Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производстваНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 09:0027.08.2013 09:0027.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300448227Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производстваНижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к автотракторной технике:Лот 9. Поставка запасных частей к автотракторной технике импортного производства
Начальная цена
444 719,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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