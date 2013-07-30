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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300439819
Уникальный номер закупки
13-2.1-4893
Наименование закупки
Приобретение срочных лицензий на право пользования программного обеспечения Autodesk для нужд ОАО «ВНИПИгаздобыча»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2013 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-41-12 доб. 1
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение срочных лицензий на право пользования программного обеспечения Autodesk
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2013 12:00 GMT +330.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300439819Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение срочных лицензий на право пользования программного обеспечения Autodesk Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2013 14:5531.07.2013 14:5531.07.2013 14:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300439819Дата и время вскрытия заявок Приобретение срочных лицензий на право пользования программного обеспечения Autodesk Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:5919.08.2013 23:5919.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300439819Подведение итогов не позднее Приобретение срочных лицензий на право пользования программного обеспечения Autodesk Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение срочных лицензий на право пользования программного обеспечения Autodesk
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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