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Номер извещения
31300440190
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку канцелярской продукции класса VIP ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2013 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2013 07:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-10-34
Факс
Адрес электронной почты
ShargorodskiyOV@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаргородский Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Право заключения договора на поставку канцелярской продукции класса VIP ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2013 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2013 10:00 GMT +331.07.2013 10:0031.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300440190Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку канцелярской продукции класса VIP ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2013 год.Сургут
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2013 12:0031.07.2013 12:0031.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300440190Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку канцелярской продукции класса VIP ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2013 год.Сургут
Подведение итогов не позднее
17.09.2013 12:0017.09.2013 12:0017.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300440190Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку канцелярской продукции класса VIP ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2013 год.Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку канцелярской продукции класса VIP ООО «Газпром трансгаз Сургут» на 2013 год.
Начальная цена
549 996,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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