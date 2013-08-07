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Номер извещения
31300440728
Уникальный номер закупки
13-2.2-1462
Наименование закупки
Приобретение свинцовых автомобильных аккумуляторов для нужд Каневского УТТ ООО "Газпром добыча Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2013 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
m.kovaleva@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Приобретение свинцовых автомобильных аккумуляторов для нужд Каневского УТТ ООО "Газпром добыча Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 10:00 GMT +307.08.2013 10:0007.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300440728Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение свинцовых автомобильных аккумуляторов для нужд Каневского УТТ ООО "Газпром добыча Краснодар"Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 11:0007.08.2013 11:0007.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300440728Дата и время вскрытия заявок Приобретение свинцовых автомобильных аккумуляторов для нужд Каневского УТТ ООО "Газпром добыча Краснодар"Краснодар
Подведение итогов не позднее
27.08.2013 14:0027.08.2013 14:0027.08.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300440728Подведение итогов не позднее Приобретение свинцовых автомобильных аккумуляторов для нужд Каневского УТТ ООО "Газпром добыча Краснодар"Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение свинцовых автомобильных аккумуляторов для нужд Каневского УТТ ООО "Газпром добыча Краснодар"
Начальная цена
1 085 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
51.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 199
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