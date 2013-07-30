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Номер извещения
31300439851
Уникальный номер закупки
13-4.4-0033
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на этапе проектно-изыскательских работ по выбору поставщика газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для реконструкции газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток», КЦ №2 КС «Балашов»для нужд ООО «Газпром комплектация» (№ 669/ГПК/13-4.4-0033/17.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2013 17:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-43
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для реконструкции газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток», КЦ №2 КС «Балашов»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2013 12:00 GMT +330.07.2013 12:0030.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300439851Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для реконструкции газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток», КЦ №2 КС «Балашов»Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2013 14:1531.07.2013 14:1531.07.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300439851Дата и время вскрытия заявок Поставка газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для реконструкции газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток», КЦ №2 КС «Балашов»Москва
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 11:0027.09.2013 11:0027.09.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300439851Подведение итогов не позднее Поставка газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для реконструкции газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток», КЦ №2 КС «Балашов»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.09.201327.09.2013 11:0027.09.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300439851Подведение итогов не позднее Поставка газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для реконструкции газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток», КЦ №2 КС «Балашов»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 для реконструкции газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток», КЦ №2 КС «Балашов»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
29.5
Документация лота
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