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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300441649
Уникальный номер закупки
13_2.2_1786
Наименование закупки
Поставка прицепа автомобильного ЧМЗАП-8358-010-04М
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2013 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 241-04-63
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppt@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свиридов Артем Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка прицепа автомобильного ЧМЗАП-8358-010-04М
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.08.2013 15:00 GMT +302.08.2013 15:0002.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300441649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прицепа автомобильного ЧМЗАП-8358-010-04МСамара
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 15:0002.08.2013 15:0002.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300441649Дата и время вскрытия заявок Поставка прицепа автомобильного ЧМЗАП-8358-010-04МСамара
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 15:0029.08.2013 15:0029.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300441649Подведение итогов не позднее Поставка прицепа автомобильного ЧМЗАП-8358-010-04МСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прицепа автомобильного ЧМЗАП-8358-010-04М
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
УТТиСТ, г. Самара, ул. Ракитная, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
50.10.2
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