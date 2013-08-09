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Номер извещения
31300441088
Уникальный номер закупки
13_2.2_1899
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 1: Новосибирской обл. и Алтайского края, Лот № 2: Кемеровской и Томской обл., Лот № 3: Омского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.07.2013 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-55
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шелехова Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Томск
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Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 1: Новосибирской обл. и Алтайского края
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 07:00 GMT +309.08.2013 07:0009.08.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300441088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 1: Новосибирской обл. и Алтайского краяТомск
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 10:0009.08.2013 10:0009.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300441088Дата и время вскрытия заявок Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 1: Новосибирской обл. и Алтайского краяТомск
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 12:0026.08.2013 12:0026.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300441088Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 1: Новосибирской обл. и Алтайского краяТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 1: Новосибирской обл. и Алтайского края
Начальная цена
47 037 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
60.30.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1383
Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 2: Кемеровской и Томской обл.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 07:00 GMT +309.08.2013 07:0009.08.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300441088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 2: Кемеровской и Томской обл.Томск
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 10:0009.08.2013 10:0009.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300441088Дата и время вскрытия заявок Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 2: Кемеровской и Томской обл.Томск
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 12:0026.08.2013 12:0026.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300441088Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 2: Кемеровской и Томской обл.Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 2: Кемеровской и Томской обл.
Начальная цена
46 344 524,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
60.30.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1398
Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 3: Омского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 07:00 GMT +309.08.2013 07:0009.08.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300441088Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 3: Омского ЛПУМГТомск
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 10:0009.08.2013 10:0009.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300441088Дата и время вскрытия заявок Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 3: Омского ЛПУМГТомск
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 12:0026.08.2013 12:0026.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300441088Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 3: Омского ЛПУМГТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов для филиалов: Лот № 3: Омского ЛПУМГ
Начальная цена
15 623 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
60.30.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 460
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