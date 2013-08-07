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Номер извещения
31300437720
Уникальный номер закупки
13-2.1-5446
Наименование закупки
Выполнение комплекса кадастровых и иных работ для оформления прав ОАО «Газпром» на земельные участки, занимаемые объектами ОАО «Газпром» в Ярославском районе Ярославской области для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2013 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
erubcova@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Елена Ильинична
Место рассмотрения предложений
Ухта
Закупки и тендеры Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
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Выполнение комплекса кадастровых и иных работ для оформления прав ОАО «Газпром» на земельные участки, занимаемые объектами ОАО «Газпром» в Ярославском районе Ярославской области для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 12:00 GMT +307.08.2013 12:0007.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300437720Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ для оформления прав ОАО «Газпром» на земельные участки, занимаемые объектами ОАО «Газпром» в Ярославском районе Ярославской области для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта».Ухта
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 14:0007.08.2013 14:0007.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300437720Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работ для оформления прав ОАО «Газпром» на земельные участки, занимаемые объектами ОАО «Газпром» в Ярославском районе Ярославской области для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта».Ухта
Подведение итогов не позднее
09.09.2013 23:5909.09.2013 23:5909.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300437720Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ для оформления прав ОАО «Газпром» на земельные участки, занимаемые объектами ОАО «Газпром» в Ярославском районе Ярославской области для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта».Ухта
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.201309.09.2013 23:5909.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300437720Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работ для оформления прав ОАО «Газпром» на земельные участки, занимаемые объектами ОАО «Газпром» в Ярославском районе Ярославской области для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта».Ухта
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса кадастровых и иных работ для оформления прав ОАО «Газпром» на земельные участки, занимаемые объектами ОАО «Газпром» в Ярославском районе Ярославской области для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Начальная цена
3 640 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ярославская область, Ярославский р-нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
70.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 130
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