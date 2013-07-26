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Номер извещения
31300435665
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Капитальный ремонт полуприцепа Политранс ТСП 94183-0000010
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.07.2013 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
m.kovaleva@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт полуприцепа Политранс ТСП 94183-0000010
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2013 10:00 GMT +326.07.2013 10:0026.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300435665Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт полуприцепа Политранс ТСП 94183-0000010Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2013 11:0026.07.2013 11:0026.07.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300435665Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт полуприцепа Политранс ТСП 94183-0000010Краснодар
Подведение итогов не позднее
12.08.2013 13:3012.08.2013 13:3012.08.2013 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300435665Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт полуприцепа Политранс ТСП 94183-0000010Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт полуприцепа Политранс ТСП 94183-0000010
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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