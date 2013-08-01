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Номер извещения
31300434533
Уникальный номер закупки
13-6-0115
Наименование закупки
Оказание услуг по организации участия делегации ОАО "Газпром" во главе с Председателем Правления в работе 26 МГК в 2015 г. для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2013 18:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражников Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Организация участия делегации ОАО «Газпром» в работе XXVI Мирового газового конгресса, проводимого в г. Париже (Франция) с 01 по 04 июня 2015 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2013 12:00 GMT +301.08.2013 12:0001.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300434533Дата и время окончания срока приема заявок Организация участия делегации ОАО «Газпром» в работе XXVI Мирового газового конгресса, проводимого в г. Париже (Франция) с 01 по 04 июня 2015 года Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 14:1002.08.2013 14:1002.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300434533Дата и время вскрытия заявок Организация участия делегации ОАО «Газпром» в работе XXVI Мирового газового конгресса, проводимого в г. Париже (Франция) с 01 по 04 июня 2015 года Москва
Подведение итогов не позднее
01.11.2013 22:5901.11.2013 22:5901.11.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300434533Подведение итогов не позднее Организация участия делегации ОАО «Газпром» в работе XXVI Мирового газового конгресса, проводимого в г. Париже (Франция) с 01 по 04 июня 2015 года Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация участия делегации ОАО «Газпром» в работе XXVI Мирового газового конгресса, проводимого в г. Париже (Франция) с 01 по 04 июня 2015 года
Начальная цена
4 705 843,62
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
63.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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