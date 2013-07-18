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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300431492
Уникальный номер закупки
13-6-0205
Наименование закупки
Поставка мебели (кресла, столы, кровати и т.д.) для нужд ОАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2013 18:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кресла, столики журнальные, диваны и т.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2013 12:00 GMT +318.07.2013 12:0018.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300431492Дата и время окончания срока приема заявок Кресла, столики журнальные, диваны и т.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 15:3518.07.2013 15:3518.07.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300431492Дата и время вскрытия заявок Кресла, столики журнальные, диваны и т.д.Москва
Подведение итогов не позднее
16.08.2013 21:3016.08.2013 21:3016.08.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300431492Подведение итогов не позднее Кресла, столики журнальные, диваны и т.д.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кресла, столики журнальные, диваны и т.д.
Начальная цена
62 927 909,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Стулья, столы, кровати и т.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2013 12:00 GMT +318.07.2013 12:0018.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300431492Дата и время окончания срока приема заявок Стулья, столы, кровати и т.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 15:3518.07.2013 15:3518.07.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300431492Дата и время вскрытия заявок Стулья, столы, кровати и т.д.Москва
Подведение итогов не позднее
16.08.2013 21:3016.08.2013 21:3016.08.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300431492Подведение итогов не позднее Стулья, столы, кровати и т.д.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стулья, столы, кровати и т.д.
Начальная цена
41 963 546,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Мебель для апартаментов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2013 12:00 GMT +318.07.2013 12:0018.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300431492Дата и время окончания срока приема заявок мебель для апартаментовМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 15:3518.07.2013 15:3518.07.2013 15:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300431492Дата и время вскрытия заявок мебель для апартаментовМосква
Подведение итогов не позднее
16.08.2013 21:3016.08.2013 21:3016.08.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300431492Подведение итогов не позднее мебель для апартаментовМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мебель для апартаментов
Начальная цена
91 913 363,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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