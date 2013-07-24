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Номер извещения
31300438998
Уникальный номер закупки
13_2.1_5225
Наименование закупки
оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения компании Autodesk
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2013 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Контактный телефон
+7 812 578-76-00
Факс
+7 812 578-76-28
Адрес электронной почты
tender@gsg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гонцова Ольга Викторовна доб. тел. 36-753, Юношев Антон Петрович доб. 36-756
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения компании Autodesk
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2013 12:00 GMT +324.07.2013 12:0024.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300438998Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения компании AutodeskСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2013 12:0024.07.2013 12:0024.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300438998Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения компании AutodeskСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.07.2013 16:3026.07.2013 16:3026.07.2013 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300438998Подведение итогов не позднее оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения компании AutodeskСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения компании Autodesk
Начальная цена
637 294,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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