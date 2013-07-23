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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300431311
Уникальный номер закупки
13-6-0209
Наименование закупки
Поставка спецоборудования для нужд ОАО «Газпром» (№ 651/ГП/13-6-0209/12.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2013 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-42
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
D.A.Kozlov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Спецодежда, инструмент и т.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.07.2013 12:00 GMT +323.07.2013 12:0023.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300431311Дата и время окончания срока приема заявок Спецодежда, инструмент и т.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2013 14:2524.07.2013 14:2524.07.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300431311Дата и время вскрытия заявок Спецодежда, инструмент и т.д.Москва
Подведение итогов не позднее
21.08.2013 20:3021.08.2013 20:3021.08.2013 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300431311Подведение итогов не позднее Спецодежда, инструмент и т.д.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецодежда, инструмент и т.д.
Начальная цена
3 437 597,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
20.51.1
Документация лота
Оборудование для пожарного депо
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.07.2013 12:00 GMT +323.07.2013 12:0023.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300431311Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для пожарного депоМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2013 14:2524.07.2013 14:2524.07.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300431311Дата и время вскрытия заявок Оборудование для пожарного депоМосква
Подведение итогов не позднее
21.08.2013 20:3021.08.2013 20:3021.08.2013 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300431311Подведение итогов не позднее Оборудование для пожарного депоМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для пожарного депо
Начальная цена
3 253 576,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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