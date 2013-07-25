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Номер извещения
31300429745
Уникальный номер закупки
13_1.1_0526
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки на период строительства и создание геодезической основы объектов: «Реконструкция МГ Старая Бинарадка – Ульяновск с телемеханизацией линейной части» (код стройки 36), «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 54), «Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО «Мострансгаз» (код стройки 73) для нужд ООО «Газпром информ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2013 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки на период строительства и создание геодезической основы объектов: «Реконструкция МГ Старая Бинарадка – Ульяновск с телемеханизацией линейной части» (код стройки 36), «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 54), «Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО «Мострансгаз» (код стройки 73) для нужд ООО «Газпром информ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2013 12:00 GMT +325.07.2013 12:0025.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300429745Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки на период строительства и создание геодезической основы объектов: «Реконструкция МГ Старая Бинарадка – Ульяновск с телемеханизацией линейной части» (код стройки 36), «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 54), «Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО «Мострансгаз» (код стройки 73) для нужд ООО «Газпром информ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2013 14:2026.07.2013 14:2026.07.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300429745Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки на период строительства и создание геодезической основы объектов: «Реконструкция МГ Старая Бинарадка – Ульяновск с телемеханизацией линейной части» (код стройки 36), «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 54), «Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО «Мострансгаз» (код стройки 73) для нужд ООО «Газпром информ»Москва
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 23:5909.08.2013 23:5909.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300429745Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки на период строительства и создание геодезической основы объектов: «Реконструкция МГ Старая Бинарадка – Ульяновск с телемеханизацией линейной части» (код стройки 36), «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 54), «Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО «Мострансгаз» (код стройки 73) для нужд ООО «Газпром информ»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 23:5909.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300429745Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки на период строительства и создание геодезической основы объектов: «Реконструкция МГ Старая Бинарадка – Ульяновск с телемеханизацией линейной части» (код стройки 36), «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 54), «Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО «Мострансгаз» (код стройки 73) для нужд ООО «Газпром информ»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по оформлению прав ОАО «Газпром» на земельные участки на период строительства и создание геодезической основы объектов: «Реконструкция МГ Старая Бинарадка – Ульяновск с телемеханизацией линейной части» (код стройки 36), «Реконструкция систем автоматизированного управления КЦ и КС ООО «Волготрансгаз» (код стройки 54), «Реконструкция системы телемеханики Брянского УМГ ООО «Мострансгаз» (код стройки 73) для нужд ООО «Газпром информ»
Начальная цена
36 055 061,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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