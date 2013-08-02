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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП307001
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Почтовый адрес
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-55
Факс
+7 3822 60-30-63
Адрес электронной почты
T.Shelekhova@vostok-invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шелехова Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Томск
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.08.2013 07:00 GMT +302.08.2013 07:0002.08.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307001Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации Общества Томск
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 12:0002.08.2013 12:0002.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307001Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации Общества Томск
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 12:0030.08.2013 12:0030.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307001Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации Общества Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации Общества
Начальная цена
445 973,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром инвест Восток
Все закупки и тендеры Газпром инвест Восток
Адрес местонахождения
634029, Российская Федерация, Томская область, Томск, Фрунзе, 9
Отсутствуют
52.47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1600
Кол-во: 18293
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