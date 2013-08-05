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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300428394
Уникальный номер закупки
13-2.2-1906
Наименование закупки
Поставка автотранспортной и специальной техники Лизинговой компании для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 645/ДОГазтехлизинг/13-2.2-1906/11.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка автотехники на шасси КАМАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2013 12:00 GMT +305.08.2013 12:0005.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428394Дата и время окончания срока приема заявок поставка автотехники на шасси КАМАЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.08.2013 14:2506.08.2013 14:2506.08.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428394Дата и время вскрытия заявок поставка автотехники на шасси КАМАЗМосква
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:3019.08.2013 23:3019.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428394Подведение итогов не позднее поставка автотехники на шасси КАМАЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автотехники на шасси КАМАЗ
Начальная цена
140 620 827,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка тракторов МТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2013 12:00 GMT +305.08.2013 12:0005.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428394Дата и время окончания срока приема заявок поставка тракторов МТЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.08.2013 14:2506.08.2013 14:2506.08.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428394Дата и время вскрытия заявок поставка тракторов МТЗМосква
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:3019.08.2013 23:3019.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428394Подведение итогов не позднее поставка тракторов МТЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тракторов МТЗ
Начальная цена
5 079 999,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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