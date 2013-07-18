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Номер извещения
31300425939
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
ОЗП № 042/ГИнвест/13-500/10.07.13/ЗЭ на право заключения договора на оказание услуг по размещению на открытых стоянках в г. Москве транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.07.2013 18:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 931 321-31-32
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
ayusupova@zapad-invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Ася Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по размещению на открытых стоянках в г. Москве транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2013 09:00 GMT +318.07.2013 09:0018.07.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300425939Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению на открытых стоянках в г. Москве транспортных средствСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2013 09:0018.07.2013 09:0018.07.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300425939Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по размещению на открытых стоянках в г. Москве транспортных средствСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.07.2013 14:0023.07.2013 14:0023.07.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300425939Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению на открытых стоянках в г. Москве транспортных средствСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по размещению на открытых стоянках в г. Москве транспортных средств
Начальная цена
570 500,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
63.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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