www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300428247
Уникальный номер закупки
13-2.2-1905
Наименование закупки
Поставка лабораторного оборудования Лизинговой компании для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 636/ДОГазтехлизинг/13-2.2-1905/11.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели лабораторной, весов, лабораторных холодильников и т.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2013 12:00 GMT +301.08.2013 12:0001.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели лабораторной, весов, лабораторных холодильников и т.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 14:2002.08.2013 14:2002.08.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428247Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели лабораторной, весов, лабораторных холодильников и т.д.Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:3019.08.2013 23:3019.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428247Подведение итогов не позднее Поставка мебели лабораторной, весов, лабораторных холодильников и т.д.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели лабораторной, весов, лабораторных холодильников и т.д.
Начальная цена
101 973 362,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка мебели лабораторной, титраторов, шкафов вытяжных и т.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2013 12:00 GMT +301.08.2013 12:0001.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели лабораторной, титраторов, шкафов вытяжных и т.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 14:2002.08.2013 14:2002.08.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428247Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели лабораторной, титраторов, шкафов вытяжных и т.д.Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:3019.08.2013 23:3019.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428247Подведение итогов не позднее Поставка мебели лабораторной, титраторов, шкафов вытяжных и т.д.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели лабораторной, титраторов, шкафов вытяжных и т.д.
Начальная цена
16 783 255,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка хроматографов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2013 12:00 GMT +301.08.2013 12:0001.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хроматографовМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 14:2002.08.2013 14:2002.08.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428247Дата и время вскрытия заявок Поставка хроматографовМосква
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:3019.08.2013 23:3019.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428247Подведение итогов не позднее Поставка хроматографовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хроматографов
Начальная цена
6 071 229,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка калибраторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2013 12:00 GMT +301.08.2013 12:0001.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка калибраторовМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 14:2002.08.2013 14:2002.08.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428247Дата и время вскрытия заявок Поставка калибраторовМосква
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:3019.08.2013 23:3019.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428247Подведение итогов не позднее Поставка калибраторовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка калибраторов
Начальная цена
8 280 962,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка стендов, калибраторов и т.д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2013 12:00 GMT +301.08.2013 12:0001.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428247Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стендов, калибраторов и т.д.Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2013 14:2002.08.2013 14:2002.08.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428247Дата и время вскрытия заявок Поставка стендов, калибраторов и т.д.Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 23:3019.08.2013 23:3019.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428247Подведение итогов не позднее Поставка стендов, калибраторов и т.д.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стендов, калибраторов и т.д.
Начальная цена
7 764 841,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.