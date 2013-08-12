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Номер извещения
31300428256
Уникальный номер закупки
13-2.2-1512
Наименование закупки
Поставка двух передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (№ 635/ТГКраснодар/13-2.2-1512/11.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка двух передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428256Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2013 14:1513.08.2013 14:1513.08.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428256Дата и время вскрытия заявок Поставка двух передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 21:3030.08.2013 21:3030.08.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428256Подведение итогов не позднее Поставка двух передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двух передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ) для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Начальная цена
43 030 993,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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