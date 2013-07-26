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Номер извещения
31300428250
Уникальный номер закупки
13-2.2-0028
Наименование закупки
Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов для лечебно-оздоровительных учреждений и здравпунктов линейных производственных управлений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-03-74
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максакова Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 101
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Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов для лечебно-оздоровительных учреждений и здравпунктов линейных производственных управлений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2013 10:00 GMT +326.07.2013 10:0026.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов для лечебно-оздоровительных учреждений и здравпунктов линейных производственных управленийг. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 101
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2013 10:0026.07.2013 10:0026.07.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428250Дата и время вскрытия заявок Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов для лечебно-оздоровительных учреждений и здравпунктов линейных производственных управленийг. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 101
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 12:0026.08.2013 12:0026.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428250Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов для лечебно-оздоровительных учреждений и здравпунктов линейных производственных управленийг. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.201326.08.2013 12:0026.08.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428250Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов для лечебно-оздоровительных учреждений и здравпунктов линейных производственных управленийг. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов и медицинских расходных материалов для лечебно-оздоровительных учреждений и здравпунктов линейных производственных управлений
Начальная цена
2 850 203,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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