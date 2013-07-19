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Номер извещения
31300424821
Уникальный номер закупки
572/08.07.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка телефонов, фотоаппаратов, фильтров сетевых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.07.2013 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Телефоны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2013 08:00 GMT +319.07.2013 08:0019.07.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300424821Дата и время окончания срока приема заявок ТелефоныСалават
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2013 08:0019.07.2013 08:0019.07.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300424821Дата и время вскрытия заявок ТелефоныСалават
Подведение итогов не позднее
24.07.2013 08:0024.07.2013 08:0024.07.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300424821Подведение итогов не позднее ТелефоныСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Телефоны
Начальная цена
411 586,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Фотоаппараты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2013 08:00 GMT +319.07.2013 08:0019.07.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300424821Дата и время окончания срока приема заявок ФотоаппаратыСалават
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2013 08:0019.07.2013 08:0019.07.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300424821Дата и время вскрытия заявок ФотоаппаратыСалават
Подведение итогов не позднее
24.07.2013 08:0024.07.2013 08:0024.07.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300424821Подведение итогов не позднее ФотоаппаратыСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фотоаппараты
Начальная цена
35 736,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Фильтры сетевые
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2013 08:00 GMT +319.07.2013 08:0019.07.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300424821Дата и время окончания срока приема заявок Фильтры сетевыеСалават
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2013 08:0019.07.2013 08:0019.07.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300424821Дата и время вскрытия заявок Фильтры сетевыеСалават
Подведение итогов не позднее
24.07.2013 08:0024.07.2013 08:0024.07.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300424821Подведение итогов не позднее Фильтры сетевыеСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтры сетевые
Начальная цена
25 534,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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