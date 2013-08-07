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Номер извещения
31300426192
Уникальный номер закупки
13-2.2-1559
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 06:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-59
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
u.muzdina@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муздина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Закупки и тендеры Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 10:00 GMT +307.08.2013 10:0007.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300426192Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 11:0007.08.2013 11:0007.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300426192Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Оренбург
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 09:0030.08.2013 09:0030.08.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300426192Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку хозяйственного инвентаря для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург»
Начальная цена
4 027 484,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
36.63.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11430
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