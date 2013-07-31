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Номер извещения
31300425783
Уникальный номер закупки
13_2.2_1811
Наименование закупки
Право заключения договорана поставку легкового автомобиля Toyota Camryдля нужд ООО «НИИгазэкономика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.07.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Почтовый адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Контактный телефон
+7 499 267-16-19
Факс
+7 499 267-30-76
Адрес электронной почты
V.Mikheeva@econom.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михеева Виктория Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка легкового автомобиля Toyota Camry
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2013 12:00 GMT +331.07.2013 12:0031.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300425783Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легкового автомобиля Toyota CamryМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2013 12:0031.07.2013 12:0031.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300425783Дата и время вскрытия заявок Поставка легкового автомобиля Toyota CamryМосква
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 23:5926.08.2013 23:5926.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300425783Подведение итогов не позднее Поставка легкового автомобиля Toyota CamryМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка легкового автомобиля Toyota Camry
Начальная цена
1 221 495,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Адрес местонахождения
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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