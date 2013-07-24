Лот 1

Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 1. инв.№ 000000941 Маг.г-д Ямбург-Тула 1 2519.5-2570 км, 50.5км КР 2015г.; Инв.№ 000000932 Маг.г-д Ямбург-Западная граница от 2537,9 до 2592,2 54,3 км КР 2016г.; Инв.№ 000000933 Маг.г-д Я мбург-Западная Граница от 2592.2 до 2651.1 58.9км КР 2016г