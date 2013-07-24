www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300428468
Уникальный номер закупки
13-2.1-4942
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту 9-ти объектов по переизоляции для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (627/ТГННовгород/13-2.1-4942/11.07.13/ЗМЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 1. инв.№ 000000941 Маг.г-д Ямбург-Тула 1 2519.5-2570 км, 50.5км КР 2015г.; Инв.№ 000000932 Маг.г-д Ямбург-Западная граница от 2537,9 до 2592,2 54,3 км КР 2016г.; Инв.№ 000000933 Маг.г-д Я мбург-Западная Граница от 2592.2 до 2651.1 58.9км КР 2016г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2013 12:00 GMT +324.07.2013 12:0024.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428468Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 1. инв.№ 000000941 Маг.г-д Ямбург-Тула 1 2519.5-2570 км, 50.5км КР 2015г.; Инв.№ 000000932 Маг.г-д Ямбург-Западная граница от 2537,9 до 2592,2 54,3 км КР 2016г.; Инв.№ 000000933 Маг.г-д Я мбург-Западная Граница от 2592.2 до 2651.1 58.9км КР 2016гМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2013 14:1025.07.2013 14:1025.07.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428468Дата и время вскрытия заявок Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 1. инв.№ 000000941 Маг.г-д Ямбург-Тула 1 2519.5-2570 км, 50.5км КР 2015г.; Инв.№ 000000932 Маг.г-д Ямбург-Западная граница от 2537,9 до 2592,2 54,3 км КР 2016г.; Инв.№ 000000933 Маг.г-д Я мбург-Западная Граница от 2592.2 до 2651.1 58.9км КР 2016гМосква
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 22:3009.08.2013 22:3009.08.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428468Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 1. инв.№ 000000941 Маг.г-д Ямбург-Тула 1 2519.5-2570 км, 50.5км КР 2015г.; Инв.№ 000000932 Маг.г-д Ямбург-Западная граница от 2537,9 до 2592,2 54,3 км КР 2016г.; Инв.№ 000000933 Маг.г-д Я мбург-Западная Граница от 2592.2 до 2651.1 58.9км КР 2016гМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 22:3009.08.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428468Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 1. инв.№ 000000941 Маг.г-д Ямбург-Тула 1 2519.5-2570 км, 50.5км КР 2015г.; Инв.№ 000000932 Маг.г-д Ямбург-Западная граница от 2537,9 до 2592,2 54,3 км КР 2016г.; Инв.№ 000000933 Маг.г-д Я мбург-Западная Граница от 2592.2 до 2651.1 58.9км КР 2016гМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 1. инв.№ 000000941 Маг.г-д Ямбург-Тула 1 2519.5-2570 км, 50.5км КР 2015г.; Инв.№ 000000932 Маг.г-д Ямбург-Западная граница от 2537,9 до 2592,2 54,3 км КР 2016г.; Инв.№ 000000933 Маг.г-д Я мбург-Западная Граница от 2592.2 до 2651.1 58.9км КР 2016г
Начальная цена
33 771 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 2. инв.№ 000017989 Магистральный газопровод Горький-Череповец 50-100 км, 50км КР 2015г.; Инв.№ 000017990 Магистральный газопровод "Горький-Череповец"100-140 км, 40км КР 2015г.; Инв.№ 000000947 Газопровод Ямбург-Тула-2 км 2182,02 до 2297,3 , 115.28км КР 2016г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2013 12:00 GMT +324.07.2013 12:0024.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428468Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 2. инв.№ 000017989 Магистральный газопровод Горький-Череповец 50-100 км, 50км КР 2015г.; Инв.№ 000017990 Магистральный газопровод "Горький-Череповец"100-140 км, 40км КР 2015г.; Инв.№ 000000947 Газопровод Ямбург-Тула-2 км 2182,02 до 2297,3 , 115.28км КР 2016гМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2013 14:1025.07.2013 14:1025.07.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428468Дата и время вскрытия заявок Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 2. инв.№ 000017989 Магистральный газопровод Горький-Череповец 50-100 км, 50км КР 2015г.; Инв.№ 000017990 Магистральный газопровод "Горький-Череповец"100-140 км, 40км КР 2015г.; Инв.№ 000000947 Газопровод Ямбург-Тула-2 км 2182,02 до 2297,3 , 115.28км КР 2016гМосква
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 22:3009.08.2013 22:3009.08.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428468Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 2. инв.№ 000017989 Магистральный газопровод Горький-Череповец 50-100 км, 50км КР 2015г.; Инв.№ 000017990 Магистральный газопровод "Горький-Череповец"100-140 км, 40км КР 2015г.; Инв.№ 000000947 Газопровод Ямбург-Тула-2 км 2182,02 до 2297,3 , 115.28км КР 2016гМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 22:3009.08.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428468Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 2. инв.№ 000017989 Магистральный газопровод Горький-Череповец 50-100 км, 50км КР 2015г.; Инв.№ 000017990 Магистральный газопровод "Горький-Череповец"100-140 км, 40км КР 2015г.; Инв.№ 000000947 Газопровод Ямбург-Тула-2 км 2182,02 до 2297,3 , 115.28км КР 2016гМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 2. инв.№ 000017989 Магистральный газопровод Горький-Череповец 50-100 км, 50км КР 2015г.; Инв.№ 000017990 Магистральный газопровод "Горький-Череповец"100-140 км, 40км КР 2015г.; Инв.№ 000000947 Газопровод Ямбург-Тула-2 км 2182,02 до 2297,3 , 115.28км КР 2016г
Начальная цена
32 638 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 3. Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км КР 2015г. (0 км – 18 км); инв.№ 000000956 Маг.г-д Пермь-Казань -Горький 793-877 км 1-я очередь, 84км. КР 2015г.; Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км (134 км – 152 км) КР 2015г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2013 12:00 GMT +324.07.2013 12:0024.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428468Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 3. Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км КР 2015г. (0 км – 18 км); инв.№ 000000956 Маг.г-д Пермь-Казань -Горький 793-877 км 1-я очередь, 84км. КР 2015г.; Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км (134 км – 152 км) КР 2015гМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2013 14:1025.07.2013 14:1025.07.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428468Дата и время вскрытия заявок Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 3. Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км КР 2015г. (0 км – 18 км); инв.№ 000000956 Маг.г-д Пермь-Казань -Горький 793-877 км 1-я очередь, 84км. КР 2015г.; Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км (134 км – 152 км) КР 2015гМосква
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 22:3009.08.2013 22:3009.08.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428468Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 3. Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км КР 2015г. (0 км – 18 км); инв.№ 000000956 Маг.г-д Пермь-Казань -Горький 793-877 км 1-я очередь, 84км. КР 2015г.; Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км (134 км – 152 км) КР 2015гМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 22:3009.08.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428468Подведение итогов не позднее Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 3. Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км КР 2015г. (0 км – 18 км); инв.№ 000000956 Маг.г-д Пермь-Казань -Горький 793-877 км 1-я очередь, 84км. КР 2015г.; Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км (134 км – 152 км) КР 2015гМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ПИР по капитальному ремонту объектов по переизоляции: Лот 3. Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км КР 2015г. (0 км – 18 км); инв.№ 000000956 Маг.г-д Пермь-Казань -Горький 793-877 км 1-я очередь, 84км. КР 2015г.; Инв.№ 000001020 Маг.г-д Горький-Центр 0-152 км (134 км – 152 км) КР 2015г
Начальная цена
25 629 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.