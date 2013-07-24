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Номер извещения
31300428474
Уникальный номер закупки
13-2.1-1971
Наименование закупки
Разработка проектной и рабочей документации по объекту «ГАЗОПРОВОД-ОТВОД», (инв. №№ 2499993, 2499994, 2499995), принадлежащий на праве собственности ООО «Газпром трансгаз Ухта», свидетельство о праве собственности серия 29-АК №434180 от 11.02.2010г. – капитальный ремонт магистрального газопровода «Василковское ГКМ - г.Нарьян-мар» (I нитка) сплошная замена участка газопровода Д159 (168) мм, км 0 - 60,4 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (628/ТГУхта/13-2.1-1971/11.07.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Разработка проектной и рабочей документации по объекту : «ГАЗОПРОВОД-ОТВОД», (инв. №№ 2499993, 2499994, 2499995, принадлежащий на праве собственности ООО "Газпром трансгаз Ухта", свидетельство о праве собственности серия 29-АК №434180 от 11.02.2010г.) – капитальный ремонт магистрального газопровода «Василковское ГКМ - г.Нарьян-мар» (I нитка) сплошная замена участка газопровода Д159 (168) мм, км 0 - 60,4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2013 12:00 GMT +324.07.2013 12:0024.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428474Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации по объекту : «ГАЗОПРОВОД-ОТВОД», (инв. №№ 2499993, 2499994, 2499995, принадлежащий на праве собственности ООО "Газпром трансгаз Ухта", свидетельство о праве собственности серия 29-АК №434180 от 11.02.2010г.) – капитальный ремонт магистрального газопровода «Василковское ГКМ - г.Нарьян-мар» (I нитка) сплошная замена участка газопровода Д159 (168) мм, км 0 - 60,4Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2013 14:2025.07.2013 14:2025.07.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428474Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной и рабочей документации по объекту : «ГАЗОПРОВОД-ОТВОД», (инв. №№ 2499993, 2499994, 2499995, принадлежащий на праве собственности ООО "Газпром трансгаз Ухта", свидетельство о праве собственности серия 29-АК №434180 от 11.02.2010г.) – капитальный ремонт магистрального газопровода «Василковское ГКМ - г.Нарьян-мар» (I нитка) сплошная замена участка газопровода Д159 (168) мм, км 0 - 60,4Москва
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 22:3009.08.2013 22:3009.08.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428474Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации по объекту : «ГАЗОПРОВОД-ОТВОД», (инв. №№ 2499993, 2499994, 2499995, принадлежащий на праве собственности ООО "Газпром трансгаз Ухта", свидетельство о праве собственности серия 29-АК №434180 от 11.02.2010г.) – капитальный ремонт магистрального газопровода «Василковское ГКМ - г.Нарьян-мар» (I нитка) сплошная замена участка газопровода Д159 (168) мм, км 0 - 60,4Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 22:3009.08.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428474Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации по объекту : «ГАЗОПРОВОД-ОТВОД», (инв. №№ 2499993, 2499994, 2499995, принадлежащий на праве собственности ООО "Газпром трансгаз Ухта", свидетельство о праве собственности серия 29-АК №434180 от 11.02.2010г.) – капитальный ремонт магистрального газопровода «Василковское ГКМ - г.Нарьян-мар» (I нитка) сплошная замена участка газопровода Д159 (168) мм, км 0 - 60,4Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной и рабочей документации по объекту : «ГАЗОПРОВОД-ОТВОД», (инв. №№ 2499993, 2499994, 2499995, принадлежащий на праве собственности ООО "Газпром трансгаз Ухта", свидетельство о праве собственности серия 29-АК №434180 от 11.02.2010г.) – капитальный ремонт магистрального газопровода «Василковское ГКМ - г.Нарьян-мар» (I нитка) сплошная замена участка газопровода Д159 (168) мм, км 0 - 60,4
Начальная цена
17 110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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