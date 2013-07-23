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Номер извещения
31300422585
Уникальный номер закупки
13-2.2-1617
Наименование закупки
Поставка стальных газовых кранов и трубопроводной арматуры для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ОАО «Газпром центрремонт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.07.2013 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка стальных газовых кранов и трубопроводной арматуры для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ОАО «Газпром центрремонт»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.07.2013 12:00 GMT +323.07.2013 12:0023.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300422585Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных газовых кранов и трубопроводной арматуры для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ОАО «Газпром центрремонт»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2013 14:0524.07.2013 14:0524.07.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300422585Дата и время вскрытия заявок Поставка стальных газовых кранов и трубопроводной арматуры для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ОАО «Газпром центрремонт»Москва
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 18:3009.08.2013 18:3009.08.2013 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300422585Подведение итогов не позднее Поставка стальных газовых кранов и трубопроводной арматуры для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ОАО «Газпром центрремонт»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 18:3009.08.2013 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300422585Подведение итогов не позднее Поставка стальных газовых кранов и трубопроводной арматуры для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ОАО «Газпром центрремонт»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальных газовых кранов и трубопроводной арматуры для нужд технического обслуживания и ремонта объектов Дочерних Обществ ОАО «Газпром» в 2013 году для нужд ОАО «Газпром центрремонт»
Начальная цена
158 889 417,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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