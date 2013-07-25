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Номер извещения
31300428673
Уникальный номер закупки
13-2.1-5325
Наименование закупки
Разработка разделов проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» по объектам ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (626/ТГСПБ/13-2.1-5325/11.07.13/ЗМЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 18:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектной документации по охране окружающей среды объектов капитального ремонта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2013 12:00 GMT +325.07.2013 12:0025.07.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300428673Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектной документации по охране окружающей среды объектов капитального ремонтаМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.07.2013 14:0525.07.2013 14:0525.07.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300428673Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектной документации по охране окружающей среды объектов капитального ремонтаМосква
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 22:3009.08.2013 22:3009.08.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300428673Подведение итогов не позднее Выполнение проектной документации по охране окружающей среды объектов капитального ремонтаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектной документации по охране окружающей среды объектов капитального ремонта
Начальная цена
14 609 648,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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