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Номер извещения
31300426165
Уникальный номер закупки
13_2.2_1793
Наименование закупки
Поставка микроавтобуса Toyota Hi Ace (12 мест)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
7-421-293381
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
A.Vylekzhanin@khb.gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка микроавтобуса Toyota Hi Ace (12 мест) для нужд ОАО «Дальтрансгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2013 07:00 GMT +301.08.2013 07:0001.08.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300426165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка микроавтобуса Toyota Hi Ace (12 мест) для нужд ОАО «Дальтрансгаз»Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
01.08.2013 07:3001.08.2013 07:3001.08.2013 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300426165Дата и время вскрытия заявок Поставка микроавтобуса Toyota Hi Ace (12 мест) для нужд ОАО «Дальтрансгаз»Хабаровск
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 07:0030.08.2013 07:0030.08.2013 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300426165Подведение итогов не позднее Поставка микроавтобуса Toyota Hi Ace (12 мест) для нужд ОАО «Дальтрансгаз»Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка микроавтобуса Toyota Hi Ace (12 мест) для нужд ОАО «Дальтрансгаз»
Начальная цена
1 703 820,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Дальтрансгаз»
Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Отсутствуют
34.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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