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Номер извещения
31503040004
Уникальный номер закупки
15/2.1/0062328/ТГКраснодар
Наименование закупки
Корпоративное (обязательное) обучение персонала ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2016 году в 5 лотах.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2015 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Почтовый адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 861 213-13-78
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
e.kurdyukova@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдюкова Евгения Михайловна
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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Лот № 1 Сварочное производство
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2015 09:30 GMT +325.12.2015 09:3025.12.2015 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31503040004Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Сварочное производство350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2015 10:0025.12.2015 10:0025.12.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31503040004Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Сварочное производство350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
25.01.2016 14:0025.01.2016 14:0025.01.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31503040004Подведение итогов не позднее Лот № 1 Сварочное производство350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Сварочное производство
Начальная цена
1 364 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Отсутствуют
80.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 2 Метрологическое обеспечение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2015 09:30 GMT +325.12.2015 09:3025.12.2015 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31503040004Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Метрологическое обеспечение350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2015 10:0025.12.2015 10:0025.12.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31503040004Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Метрологическое обеспечение350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
25.01.2016 14:0025.01.2016 14:0025.01.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31503040004Подведение итогов не позднее Лот № 2 Метрологическое обеспечение350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Метрологическое обеспечение
Начальная цена
1 221 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 3 Охрана окружающей среды и энергосбережение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2015 09:30 GMT +325.12.2015 09:3025.12.2015 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31503040004Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 Охрана окружающей среды и энергосбережение350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2015 10:0025.12.2015 10:0025.12.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31503040004Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 Охрана окружающей среды и энергосбережение350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
25.01.2016 14:0025.01.2016 14:0025.01.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31503040004Подведение итогов не позднее Лот № 3 Охрана окружающей среды и энергосбережение350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 Охрана окружающей среды и энергосбережение
Начальная цена
2 590 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 4 Промышленная и пожарная безопасность
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2015 09:30 GMT +325.12.2015 09:3025.12.2015 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31503040004Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 Промышленная и пожарная безопасность350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2015 10:0025.12.2015 10:0025.12.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31503040004Дата и время вскрытия заявок Лот № 4 Промышленная и пожарная безопасность350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
25.01.2016 14:0025.01.2016 14:0025.01.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31503040004Подведение итогов не позднее Лот № 4 Промышленная и пожарная безопасность350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 Промышленная и пожарная безопасность
Начальная цена
888 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот № 5 Педагогика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2015 09:30 GMT +325.12.2015 09:3025.12.2015 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31503040004Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 Педагогика350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2015 10:0025.12.2015 10:0025.12.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31503040004Дата и время вскрытия заявок Лот № 5 Педагогика350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
25.01.2016 14:0025.01.2016 14:0025.01.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31503040004Подведение итогов не позднее Лот № 5 Педагогика350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5 Педагогика
Начальная цена
677 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1